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«Фіорентина» відмовила «Шахтарю» у включенні важливого пункту до контракту Додо

В майбутньому «гірники» не отримають ні копійки
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:59
«Фіорентина» відмовила «Шахтарю» у включенні важливого пункту до контракту Додо
Додо / Фото - ФК Шахтар

«Фіорентина» до кінця тижня оголосить про придбання захисника «Шахтаря» Додо. Про це повідомляє FiorentinaNews.

За інформацією джерела, «гірники» переконували керівництво «фіалок» включити в угоду пункт про відсоток з наступного продажу бразильця. Але інша сторона відповіла відмовою.

З урахуванням усіх бонусів «помаранчево-чорні» можуть отримати від представника Серії А 18 мільйонів євро. Без них – 14,5 млн.

Раніше в «Фіорентині» підтвердили, що працюють над трансфером Додо.

Сергій Стаднюк
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Теги

Додо Шахтар Донецьк Фіорентина

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