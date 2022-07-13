«Фіорентина» відмовила «Шахтарю» у включенні важливого пункту до контракту Додо

В майбутньому «гірники» не отримають ні копійки

Додо / Фото - ФК Шахтар

«Фіорентина» до кінця тижня оголосить про придбання захисника «Шахтаря» Додо. Про це повідомляє FiorentinaNews.

За інформацією джерела, «гірники» переконували керівництво «фіалок» включити в угоду пункт про відсоток з наступного продажу бразильця. Але інша сторона відповіла відмовою.

З урахуванням усіх бонусів «помаранчево-чорні» можуть отримати від представника Серії А 18 мільйонів євро. Без них – 14,5 млн.

Раніше в «Фіорентині» підтвердили, що працюють над трансфером Додо.