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«Ліверпуль» вперше програв на «Енфілді» в матчі АПЛ з Ван Дейком в складі

Команда Клоппа поступилася «Лідсу»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
30 жовтня 09:58
«Ліверпуль» вперше програв на «Енфілді» в матчі АПЛ з Ван Дейком в складі

«Ліверпуль» вперше програв на домашньому стадіоні «Енфілді» в АПЛ, коли в складі команди грав захисник Вірджіл ван Дейк, повідомляє Opta.

До цього «Ліверпуль» провів з Ван Дейком в складі на «Енфілді» 71 матч в чемпіонаті Англії, здобув 59 перемог і 11 разів зіграв внічию. вчора «Ліверпуль» програв «Лідсу» (1:2) в 14 турі АПЛ.

Відзначимо, що «Ліверпуль» в 2021-му році програвав в АПЛ на рідному стадіоні, але Ван Дейк тоді був травмований і не виходив на поле.

У турнірній таблиці АПЛ «Ліверпуль» опустився на 9 місце.

Петро Приходько
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Теги

Ліверпуль Вірджіл ван Дейк

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