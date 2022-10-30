«Ліверпуль» вперше програв на «Енфілді» в матчі АПЛ з Ван Дейком в складі

Команда Клоппа поступилася «Лідсу»

«Ліверпуль» вперше програв на домашньому стадіоні «Енфілді» в АПЛ, коли в складі команди грав захисник Вірджіл ван Дейк, повідомляє Opta.

До цього «Ліверпуль» провів з Ван Дейком в складі на «Енфілді» 71 матч в чемпіонаті Англії, здобув 59 перемог і 11 разів зіграв внічию. вчора «Ліверпуль» програв «Лідсу» (1:2) в 14 турі АПЛ.

Відзначимо, що «Ліверпуль» в 2021-му році програвав в АПЛ на рідному стадіоні, але Ван Дейк тоді був травмований і не виходив на поле.

У турнірній таблиці АПЛ «Ліверпуль» опустився на 9 місце.