Головний тренер Буковини Сергій Шищенко підбив підсумки збору на Закарпатті, в рамках якого команда здобула три перемоги у контрольних матчах із загальним рахунком 13:0. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Гра з Металістом проходила у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин. Планувалося, що кожен із хлопців зіграє по 60 хвилин, аби отримати потрібне навантаження. Потім ще була бігова робота – хлопці «добігали» своє після таймів.

Дуже хороша і цікава гра в нашому виконанні. Ми проаналізували попередні матчі зі Скалою 1911 та Ужгородом і провели роботу над помилками як у захисті, так і в атаці. З Металістом була динамічна, інтенсивна гра, ми більше контролювали м’яч, створювали хороші моменти, дисципліновано зіграли в обороні та, як завжди, діяли активно і агресивно в атаці.

Можливо, це прозвучить банально, але все, що ми запланували – ми все виконали. Обсяг тренувального процесу був реалізований повністю, до того ж зіграли ті контрольні матчі, які запланували.

Я дуже задоволений закарпатським етапом зборів, дуже задоволений тими спарингами, які ми провели. Ці контрольні поєдинки були надзвичайно інформативними і важливими для аналізу. Тепер повертаємось додому - і розпочинаємо наступний етап підготовки уже у Чернівцях.