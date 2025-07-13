Головний тренер Буковини Сергій Шищенко висловився щодо «шахедної» атаки армії рф на Чернівці у ніч проти 12 липня. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Від імені президента клубу, керівництва, працівників, гравців і тренерського штабу хочу висловити глибокі співчуття сім’ям, рідним і близьким загиблих унаслідок жахливої російської атаки на Чернівці.

Ця новина сильно вдарила по нас, адже за роки повномасштабної війни в Чернівцях ще не було такої трагедії. Це був непростий день для всіх нас, емоційно було дуже важко, адже у гравців є також родини в Чернівцях.

Ця ніч стала по-справжньому жахливою для міста, для всіх людей. Тому матч із Металістом ми провели з траурними пов’язками з метою вшанування пам’яті за загиблими. Це був емоційно складний день для нас…