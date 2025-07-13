Новий тренер Буковини висловив співчуття мешканцям Чернівців після російської атаки
Команда вийшла на наступний матч із траурними пов'язками
30 хвилин тому
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко висловився щодо «шахедної» атаки армії рф на Чернівці у ніч проти 12 липня. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Від імені президента клубу, керівництва, працівників, гравців і тренерського штабу хочу висловити глибокі співчуття сім’ям, рідним і близьким загиблих унаслідок жахливої російської атаки на Чернівці.
Ця новина сильно вдарила по нас, адже за роки повномасштабної війни в Чернівцях ще не було такої трагедії. Це був непростий день для всіх нас, емоційно було дуже важко, адже у гравців є також родини в Чернівцях.
Ця ніч стала по-справжньому жахливою для міста, для всіх людей. Тому матч із Металістом ми провели з траурними пов’язками з метою вшанування пам’яті за загиблими. Це був емоційно складний день для нас…
Нагадаємо Буковина розгромила свого майбутнього суперника по Першій лізі Металіст (4:0).