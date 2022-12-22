14-річний гравець зробив дубль за «Мілан» U-19, у нього 485 голів у 89 матчах

Футболіст 2008 року народження не помічає суперників на своєму рівні

Франческо Камарда / Фото: Мілан

14-річний нападник «Мілана» Франческо Камарда дивує результативністю на своєму рівні. На рахунку юного футболіста 485 голів в 89 матчах.

Його вже викликали до команди U-19 на товариський матч з «Сольбіатезе». Гравець і там оформив дубль.

Середня результативність Камарди за гру становить 5,44 голів. Італійські експерти вже чекають дебюту гравця за першу команду.

Раніше нападник «Мілана» Златан Ібрагімович попросив молоду зірку клубу продовжити контракт.