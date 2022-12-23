Колишній тренер «Челсі» очолив збірну Замбії
15-річний український півзахисник підписав контракт з «Челсі»
Струк виступав в чемпіонаті Тернопільщини
23 грудня 16:30
«Челсі» підписав контракт з 15-річним українцем Іваном Струком.
Він знаходився на перегляді з ще 8-ма гравцями. У підсумку, півзахисникові вдалося вразити лондонців.
Відзначається, що на перегляді також був син Андрія Шевченка.
Струк є уродженцем Чорткова в Тернопільській області. Ймовірно, він виступав в одному з місцевих чемпіонатів.
Раніше «Челсі» оголосив про перехід форварда «Мольде».
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