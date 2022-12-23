15-річний український півзахисник підписав контракт з «Челсі»

Струк виступав в чемпіонаті Тернопільщини

«Челсі» підписав контракт з 15-річним українцем Іваном Струком.

Він знаходився на перегляді з ще 8-ма гравцями. У підсумку, півзахисникові вдалося вразити лондонців.

Відзначається, що на перегляді також був син Андрія Шевченка.

Струк є уродженцем Чорткова в Тернопільській області. Ймовірно, він виступав в одному з місцевих чемпіонатів.

Раніше «Челсі» оголосив про перехід форварда «Мольде».