Сергій Разумовський

Нападника Луку Мейрелліша обрали найкращим футболістом Шахтаря за підсумками грудня 2025 року. Про це поінформувала пресслужба донецького клубу, підбивши підсумки традиційного щомісячного голосування на офіційних сторінках «гірників» у соцмережах.

18-річний бразильський форвард став переможцем опитування, набравши 4 167 голосів – це 49% від загальної кількості. Другим у списку фінішував півзахисник Олег Очеретько (1 867 голосів), третє місце дісталося Педріньйо (1 555). Також серед претендентів у топ-4 опинився центральний захисник Валерій Бондар, який отримав 867 голосів. Загалом участь у голосуванні взяли 8 456 уболівальників.

Для Мейрелліша це перша нагорода гравця місяця в складі Шахтаря. У грудні він зіграв у всіх п’яти матчах команди та записав на свій рахунок три голи. Найпомітнішим став поєдинок УПЛ з Епіцентром, у якому форвард оформив дубль, а Шахтар переміг 5:0. Ще один м’яч бразилець забив у матчі Ліги конференцій проти Хамрун Спартанс – ця зустріч завершилася перемогою українського клубу з рахунком 2:0.

Нагадаємо, скасований гол форварда Шахтаря не завадив його збірній розпочати КАН з перемоги.