Нападник Шахтаря Лассіна Траоре допоміг збірній Буркіна-Фасо здобути першу перемогу на Кубку африканських націй-2025 проти Екваторіальної Гвінеї.

Одразу ж після виходу на поле Траоре міг вивести буркінійців вперед, якби взяття воріт не скасували після перегляду VAR.

Гра завершилась вольовою перемогою Буркіна-Фасо, які в компенсований час не дозволили себе обіграти гвінейцям.

Кубок африканських націй-2025. 1 тур

Буркіна-Фасо – Екваторіальна Гвінея 2:1

Голи: Мінунгу, 90+5, Тапсоба, 90+8 – Анієбо, 85