Скасований гол форварда Шахтаря не завадив його збірній розпочати КАН з перемоги
Траоре зіграв за Буркіна-Фасо
близько 2 годин тому
Лассіна Траоре / Фото - ФК Шахтар
Нападник Шахтаря Лассіна Траоре допоміг збірній Буркіна-Фасо здобути першу перемогу на Кубку африканських націй-2025 проти Екваторіальної Гвінеї.
Одразу ж після виходу на поле Траоре міг вивести буркінійців вперед, якби взяття воріт не скасували після перегляду VAR.
Гра завершилась вольовою перемогою Буркіна-Фасо, які в компенсований час не дозволили себе обіграти гвінейцям.
Кубок африканських націй-2025. 1 тур
Буркіна-Фасо – Екваторіальна Гвінея 2:1
Голи: Мінунгу, 90+5, Тапсоба, 90+8 – Анієбо, 85