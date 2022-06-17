«Дніпро- 1» хоче грати наступний сезон УПЛ за кордоном
18-річний півзахисник «Дніпра-1» переїде до АПЛ
Ярмолюк стане гравцем «Брентфорда»
Український журналіст Ігор Циганик в своєму Twitter повідомив, що 18-річний півзахисник «Дніпра-1» Єгор Ярмолюк перейде в «Брентфорд».
«Ще один український футболіст в англійській Прем'єр-лізі! Єгор Ярмолюк - на 99,9 % відсотків гравець «Брентфорд».
Ярмолюк провів 9 матчів за «Дніпро-1» в минулому сезоні і зумів забити 1 м'яч.
Раніше стало відомо, що лідер «Дніпра- 1» артем Довбік цікавить багато італійських клуби.
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