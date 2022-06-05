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Довбик зацікавив ще одного представника Серії А

«Удінезе» готовий боротися з «Торіно» за українця
Футбол Серія А
14:08
Довбик зацікавив ще одного представника Серії А
Фото: Getty Images

«Удінезе» поклав око на форварда збірної України Артема Довбика, повідомляє Calcio Style.

Представник Серії А зацікавлений в послугах українця і буде боротися за гравця з іншим клубом з Італії «Торіно». Трансферна вартість Артема на порталі Transfermarkt складає 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Довбик забив в ворота Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022.

Олег Шумейко-молодший
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Артем Довбик Удінезе

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