18-річний український форвард оформив дубль у чемпіонаті Італії
Футболіст став героєм поєдинку
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Відбувся матч першого туру Серії В, у якому Емполі на своєму полі приймав Падову. Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.
Дубль за Емполі оформив 18-річний український форвард Богдан Попов. Він вразив ворота суперників на 41-й і 66-й хвилинах.
Для Богдана це був лише другий офіційний матч за основну команду Емполі і перші голи.
Відзначимо, що Попов вийшов на заміну на 28-й хвилині.
Серія В, 1-й тур
Емполі – Падова – 3:1
Голи: Шпенді, 20, Попов, 41, 66 – Бортолуссі, 25.
Поділитись