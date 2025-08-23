Павло Василенко

Відбувся матч першого туру Серії В, у якому Емполі на своєму полі приймав Падову. Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Дубль за Емполі оформив 18-річний український форвард Богдан Попов. Він вразив ворота суперників на 41-й і 66-й хвилинах.

Для Богдана це був лише другий офіційний матч за основну команду Емполі і перші голи.

Відзначимо, що Попов вийшов на заміну на 28-й хвилині.

Серія В, 1-й тур

Емполі – Падова – 3:1

Голи: Шпенді, 20, Попов, 41, 66 – Бортолуссі, 25.