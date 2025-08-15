Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі п’ятниці, 15 серпня, в 1/32 фіналу Кубка Італії.

Емполі у важкому матчі проти Реджани відігрався після швидкого пропущеного голу від Гондо на 13-й хвилині. Команда зрівняла рахунок завдяки Іліє після перерви, а в серії пенальті господарі були бездоганними — 3:0 і вихід до наступного раунду.

Сассуоло мінімально обіграв Катандзаро завдяки точному удару Дойга на 32-й хвилині. Команда надійно відпрацювала в обороні та не дозволивши супернику зрівняти рахунок.

Лечче впевнено пройшов Юве Стабія. Крстович відкрив рахунок у першому таймі, реалізувавши пенальті. А в компенсований час Каба закріпив перевагу, встановивши остаточний результат.

Дженоа не залишила шансів Віченці, відправивши у ворота суперника три м’ячі. Карбоні відкрив рахунок на 40-й хвилині, а «в роздягальню» власні ворота вразив Бенассаї. Після перерви Станчу остаточно закрив питання щодо переможця.

🇺🇦 18-ріний нападник Емполі Богдан Попов вийшов у стартовому складі та відіграв 85 хвилин. Українець записав до свого пасиву жовту картку і отримав низьку оцінку 6.

🇺🇦 Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, незважаючи на свою результативність на зборах, залишився в запасі й вийшов на заміну на 59-й хвилині. Українець отримав оцінку 6.6.

Емполі, Сассуоло, Лечче та Дженоа вийшли до 1/16 фіналу. Перша та четверта команди зіграють між собою в наступному раунді. Сассуоло вийшов на пару Комо – Зюдтіроль, а Лечче – на пару Мілан – Барі.

Кубок Італії, 1/32 фіналу

Емполі – Реджана 1:1 (3:0 – пен.)

Голи: Іліє, 65 – Гондо, 13

Сассуоло – Катандзаро 1:0

Гол: Дойг 32

Лечче – Юве Стабія 2:0

Голи: Крстович, 27 (пeн.), Каба, 90+5

Дженоа – Віченца 3:0

Голи: В. Карбоні, 40, Бенассаї, 45 (автогол), Станчу, 55