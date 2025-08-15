Дженоа з Маліновським розгромила Віченцу, Емполі довірився іншому українцю і ледь не поплатився. Відео
Результати ігрового дня п'ятниці, 15 серпня, у Кубку Італії
10 хвилин тому
Завершилися всі матчі п’ятниці, 15 серпня, в 1/32 фіналу Кубка Італії.
Емполі у важкому матчі проти Реджани відігрався після швидкого пропущеного голу від Гондо на 13-й хвилині. Команда зрівняла рахунок завдяки Іліє після перерви, а в серії пенальті господарі були бездоганними — 3:0 і вихід до наступного раунду.
Сассуоло мінімально обіграв Катандзаро завдяки точному удару Дойга на 32-й хвилині. Команда надійно відпрацювала в обороні та не дозволивши супернику зрівняти рахунок.
Лечче впевнено пройшов Юве Стабія. Крстович відкрив рахунок у першому таймі, реалізувавши пенальті. А в компенсований час Каба закріпив перевагу, встановивши остаточний результат.
Дженоа не залишила шансів Віченці, відправивши у ворота суперника три м’ячі. Карбоні відкрив рахунок на 40-й хвилині, а «в роздягальню» власні ворота вразив Бенассаї. Після перерви Станчу остаточно закрив питання щодо переможця.
🇺🇦 18-ріний нападник Емполі Богдан Попов вийшов у стартовому складі та відіграв 85 хвилин. Українець записав до свого пасиву жовту картку і отримав низьку оцінку 6.
🇺🇦 Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, незважаючи на свою результативність на зборах, залишився в запасі й вийшов на заміну на 59-й хвилині. Українець отримав оцінку 6.6.
Емполі, Сассуоло, Лечче та Дженоа вийшли до 1/16 фіналу. Перша та четверта команди зіграють між собою в наступному раунді. Сассуоло вийшов на пару Комо – Зюдтіроль, а Лечче – на пару Мілан – Барі.
Кубок Італії, 1/32 фіналу
Емполі – Реджана 1:1 (3:0 – пен.)
Голи: Іліє, 65 – Гондо, 13
Гол: Дойг 32
Голи: Крстович, 27 (пeн.), Каба, 90+5
Голи: В. Карбоні, 40, Бенассаї, 45 (автогол), Станчу, 55