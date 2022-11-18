18-річний вінгер МЮ визнаний найкращим гравцем місяця в клубі

У 2 матчах Гарначо забив 2 м'ячі

18-річний вінгер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо визнаний найкращим гравцем команди в листопаді, повідомляє офіційний сайт «червоних дияволів».

У листопаді Гарначо взяв участь в двох матчах – проти «Фулгема» і «Реал Сосьєдада». У двох цих матчах він забив переможні м'ячі.

Також Гарначо став наймолодшим іноземним автором гола МЮ в єврокубках

Раніше форвард МЮ Кріштіану Роналду натякнув, що скоро покине клуб.