Роналду: «Можливо, для мене і для МЮ краще почати новий шлях»
18-річний вінгер МЮ визнаний найкращим гравцем місяця в клубі
У 2 матчах Гарначо забив 2 м'ячі
18 листопада 11:50
18-річний вінгер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо визнаний найкращим гравцем команди в листопаді, повідомляє офіційний сайт «червоних дияволів».
У листопаді Гарначо взяв участь в двох матчах – проти «Фулгема» і «Реал Сосьєдада». У двох цих матчах він забив переможні м'ячі.
Також Гарначо став наймолодшим іноземним автором гола МЮ в єврокубках
Раніше форвард МЮ Кріштіану Роналду натякнув, що скоро покине клуб.
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