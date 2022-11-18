Роналду: «Можливо, для мене і для МЮ краще почати новий шлях»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду відповів на питання про те, чи залишиться він гравцем «червоних дияволів» після ЧС-2022. його цитує Manchester Evening News.
«Зараз складно сказати, я зосереджений на чемпіонаті світу. Можливо, це мій останній турнір. Мій п'ятий чемпіонат світу.
Я не знаю, що буде після нього, але фанати «Юнайтед» назавжди залишаться в моєму серці. І я сподіваюся, що вони будуть на моєму боці – незалежно від того, повернуся я чи ні.
Ніхто не ідеальний. У житті кожної людини є певні епізоди, але це властиво людям. Я завжди буду робити помилки, я теж людина.
Але зараз мені важко дати відповідь. Я зосереджений на ЧС-2022.
Коли я перейшов в МЮ, я хотів допомагати команді, робити щось хороше, допомагати їй боротися з кращими клубами. Важко, коли тобі підрізають крила, коли люди не хочуть, щоб ти відзначався, не хочуть слухати твої поради. Думаю, мені є що підказати, я міг би допомогти.
Моя мотивація змінилася за кілька місяців. Я не хочу говорити, що мені потрібен новий виклик. Але, можливо, для мене і для МЮ буде краще почати нову главу.
Якщо я повернуся, то сподіваюся, що мені дозволять блищати – так, як я це робив в інших командах всі ці роки».
Раніше Роналду розповів про те, які у нього стосунки з Ліонелем Мессі.
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