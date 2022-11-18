Роналду: «Можливо, для мене і для МЮ краще почати новий шлях»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду відповів на питання про те, чи залишиться він гравцем «червоних дияволів» після ЧС-2022. його цитує Manchester Evening News.

Я не знаю, що буде після нього, але фанати «Юнайтед» назавжди залишаться в моєму серці. І я сподіваюся, що вони будуть на моєму боці – незалежно від того, повернуся я чи ні.

Ніхто не ідеальний. У житті кожної людини є певні епізоди, але це властиво людям. Я завжди буду робити помилки, я теж людина.

Але зараз мені важко дати відповідь. Я зосереджений на ЧС-2022.

Коли я перейшов в МЮ, я хотів допомагати команді, робити щось хороше, допомагати їй боротися з кращими клубами. Важко, коли тобі підрізають крила, коли люди не хочуть, щоб ти відзначався, не хочуть слухати твої поради. Думаю, мені є що підказати, я міг би допомогти.

Моя мотивація змінилася за кілька місяців. Я не хочу говорити, що мені потрібен новий виклик. Але, можливо, для мене і для МЮ буде краще почати нову главу.

Якщо я повернуся, то сподіваюся, що мені дозволять блищати – так, як я це робив в інших командах всі ці роки».