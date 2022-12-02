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19-річний півзахисник збірної Німеччини встановив рекорд ЧС-2022 за кількістю вдалих обводок за матч
Мусіала феєрив в грі з Коста-Рікою
02 грудня 16:45
Хавбек збірної Німеччини Джамал Мусіала став лідером серед всіх гравців ЧС-2022 за кількістю вдалих обводок за 1 матч. Про це повідомляє Opta.
У матчі з Коста-Рікою у 19-річного Мусіали 13 вдалих спроб обводок суперника. Більше в жодного футболіста немає таких показників за всі матчі.
Німеччина хоч і перемогла Коста-Ріку (4:2) в останньому турі, але все одно покинула ЧС-2022.
Вперше в історії Бундестім вилетіла з групи на двох чемпіонатах світу поспіль.
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