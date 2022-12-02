19-річний півзахисник збірної Німеччини встановив рекорд ЧС-2022 за кількістю вдалих обводок за матч

Мусіала феєрив в грі з Коста-Рікою

Хавбек збірної Німеччини Джамал Мусіала став лідером серед всіх гравців ЧС-2022 за кількістю вдалих обводок за 1 матч. Про це повідомляє Opta.

У матчі з Коста-Рікою у 19-річного Мусіали 13 вдалих спроб обводок суперника. Більше в жодного футболіста немає таких показників за всі матчі.

Німеччина хоч і перемогла Коста-Ріку (4:2) в останньому турі, але все одно покинула ЧС-2022.

Вперше в історії Бундестім вилетіла з групи на двох чемпіонатах світу поспіль.