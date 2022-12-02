Головний тренер збірної Німеччини: «Наш кінець на ЧС-2022 був покладений ще на 20-й хвилині матчу з Японією»
Збірна Німеччини вперше в історії двічі поспіль не вийшла з групи на ЧС
Команда Фліка розчарувала і в 2018-му
02 грудня 09:54
Вперше в своїй історії збірна Німеччини двічі поспіль не вийшла з групи чемпіонату світу, повідомляє Opta.
На ЧС-2022 в Катарі німецька збірна не зуміла подолати групу з Іспанією, Японією і Коста-Рікою, зайнявши в ній 3 місце.
На ЧС-2018 Німеччина не вийшла з групи зі Швецією, Південною Кореєю і Мексикою.
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