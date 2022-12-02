Збірна Німеччини вперше в історії двічі поспіль не вийшла з групи на ЧС

Команда Фліка розчарувала і в 2018-му

Вперше в своїй історії збірна Німеччини двічі поспіль не вийшла з групи чемпіонату світу, повідомляє Opta.

На ЧС-2022 в Катарі німецька збірна не зуміла подолати групу з Іспанією, Японією і Коста-Рікою, зайнявши в ній 3 місце.

На ЧС-2018 Німеччина не вийшла з групи зі Швецією, Південною Кореєю і Мексикою.

Огляд останнього матчу збірної Німеччини на ЧС-2022.