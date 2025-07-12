Сергій Стаднюк

Динамо вирішило віддати в оренду молодого півзахисника Романа Саленка. Про це повідомляє ТаТоТаке.

20-річний атакувальний хавбек проведе наступний сезон у складі Зорі на правах оренди. Це рішення має надати футболісту більше ігрової практики на рівні української Прем’єр-ліги. Її на даному етапі підопічному не може гарантувати головний тренер Олександр Шовковський.

Роман Саленко є сином колишнього нападника Динамо, Валенсії та Рейнджерса Олега Саленка. Він є вихованцем вишгородського Діназа, з якого перейшов до системи «біло-синіх» у 2022 році.

Провів вісім матчів на рівні Другої ліги та двічі виходив на поле в матчах Прем’єр-ліги. Стільки ж разів з’являвся у поєдинках групового етапу Ліги Європи. Також Саленко оформив одну результативну передачу в чотирьох іграх Юнацької ліги УЄФА та провів цілий тайм у Кубку України. Також в активі гравця по три матчі за збірні України U-19 та U-20.

Раніше вихованець Динамо перейшов до клубу Ліги 1 і фактично остаточно залишив киян.