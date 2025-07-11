Вінгер Динамо перейшов в клуб Ліги 1
Відомі деталі угоди
близько 1 години тому
Фото: ФК Мец
Мец оголосив про підписання угоди з грузинським вінгером Динамо Георгієм Цитаїшвілі. 24-річний виконавець виступатиме за клуб французької Ліги 1 на правах однорічної оренди з київського колективу.
У минулому сезоні Мец посів третє місце в Лізі 2. У стикових матчах команда здобула місце в Лізі 1 на кампанію 2025/26.
Попереднім клубом Цитаїшвілі була іспанська Гранада, яка виступає у Сегунді: 39 матчів, сім голів, чотири результативні передачі.
Контракт Георгія з Динамо чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у два мільйони євро.