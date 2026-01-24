Сергій Разумовський

22-річний центральний захисник Данило Хрипчук, який раніше виступав за Ворсклу, може продовжити кар’єру в УПЛ. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Взимку футболіст розпочав підготовку разом із казахстанським Єлімаєм, однак перегляд у клубі з Семея затягнувся. Там не могли ухвалити остаточне рішення щодо українця.

На цьому тлі Хрипчук отримав можливість проявити себе в Україні. За інформацією джерела, напередодні центрбек приєднався до тренувального табору Колоса, де проходитиме перегляд і намагатиметься переконати Руслана Костишина та його штаб у своїй готовності підсилити команду.

У Колосі вже мають досвід підписань із Ворскли. Влітку до Ковалівки з полтавського клубу перейшли Ібрагім Кане та Артем Челядін.

Раніше повідомлялося, що Колос близький до підписання форварда європейської збірної.