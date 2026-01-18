Колос близький до підписання форварда європейської збірної
Футболіст продовжить кар’єру в Україні
близько 1 години тому
Ардіт Тахірі. Фото - indeksonline
Новим гравцем ковалівського Колосу стане нападник Ардіт Тахірі. Першу частину сезону 23-річний косовар, права якого належать Лапі, провів у складі фінського Гіку, повідомляє ТаТоТаке.
Повідомляється, що трирічний контракт з форвардом буде підписаний одразу після того, як він пройде медичне обстеження. Колос розглядає косовара в якості конкурента найкращого снайпера команди Юрія Климчука, на рахунку якого сім голів у цьому чемпіонаті.
Колос закінчив першу частину сезону на шостому місті в УПЛ.
