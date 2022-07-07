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23-річний бразилець близький до того, щоб покинути «Шахтар» безкоштовно

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:17
23-річний бразилець близький до того, щоб покинути «Шахтар» безкоштовно
Маркіньос Сипріано / Фото - ФК Шахтар

Півзахисник «Шахтаря» Маркіньос Сіпріано перейде до «Крузейро». Про це повідомляє UOL Esporte.

За інформацією джерела, в найближчі дні буде оформлена оренда на один сезон. Термін же дії контракту бразильця з «гірниками» спливає також влітку наступного року. Відповідно, донецький клуб, попрощається з гравцем безкоштовно.

У минулому сезоні Сіпріано виступав за швейцарський «Сьон» також на правах оренди. У його активі дві результативні передачі в 33 матчах.

Раніше «Сьон» розгромно поступився київському «Динамо».

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Маркіньос Сіпріано Крузейро

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