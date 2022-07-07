«Динамо» рознесло швейцарську команду з голом на першій хвилині

«Проклятий Юнайтед»
17:05
У контрольному матчі «Динамо» розгромило «Сьон-2».
Вже на першій хвилині Гармаш забив дублерам швейцарського клубу. А на двадцятій оформив дубль. Аймон скоротив відставання, проте далі забивали виключно кияни.
Дубінчак з гри та Ванат з пенальті довели справу до розгрому. А два голи Антюха за три хвилини довершили гольову феєрію.
Нагадаємо, першу команду «Сьона» «Динамо» переграло скромніше.
Контрольний матч
«Динамо» – «Сьон-2» 6:1
Голи: Гармаш, 1, 20, Дубінчак, 58, Ванат, 61 (пен.), Антюх, 80, 82 – Аймон, 38
«Динамо» (перший тайм): Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Шепєлєв, Яцик, В. Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга. На заміну виходили: Нещерет, Боль, Андрієвський, Тимчик, Дубінчак, Антюх.
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