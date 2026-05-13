Сергій Разумовський

24 роки з дня смерті Валерія Лобановського минає у середу, 13 травня. Навесні 2002 року не стало легендарного тренера, чия спадщина назавжди стала частиною історії Динамо, українського та європейського футболу.

Свою тренерську велич Лобановський почав формувати ще в радянський період. Із Дніпром він виграв Першу лігу СРСР, а головні успіхи здобув із київським Динамо. У 1974 році команда під його керівництвом виграла чемпіонат і Кубок СРСР, а в 1975-му стала чемпіоном, здобула Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА. Згодом кияни ще неодноразово брали союзне золото та Кубок країни.

Друга велика хвиля перемог припала на середину 1980-х. У 1985 році Динамо оформило золотий дубль, у 1986-му знову стало чемпіоном СРСР і вдруге виграло Кубок володарів кубків. У 1990 році команда ще раз здобула чемпіонат і Кубок СРСР.

Після повернення до Динамо в незалежній Україні Лобановський привів клуб до п’яти чемпіонств поспіль у 1997–2001 роках і трьох Кубків України. Саме тоді команда з Андрієм Шевченком і Сергієм Ребровим дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів-1998/1999. Також тренер працював зі збірною СРСР, здобув бронзу Олімпіади-1976, став віцечемпіоном Європи-1988, очолював збірні ОАЕ, Кувейту та України.

Останні дні Лобановського були пов’язані з матчем Металург Запоріжжя — Динамо в сезоні 2001/2002. 7 травня 2002 року йому стало зле просто на тренерській лаві, лікарі діагностували інсульт. 13 травня, у день народження Динамо, Метра не стало. Для київського клубу та всього українського футболу це стало величезною втратою.