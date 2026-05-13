Сергій Разумовський

3 травня ФК Динамо Київ відзначає 99-ту річницю з дня заснування. З цієї нагоди клуб оприлюднив офіційну заяву, в якій нагадав про свою історію та роль у розвитку українського футболу.

Саме цього дня було зареєстровано Київське пролетарське спортивне товариство «Динамо», у структурі якого згодом з’явилася футбольна команда. Про це клуб згадав в офіційному зверненні.

Свій 99-й день народження «Динамо» (Київ) відзначає у непростий для України час. П’ятий рік поспіль наша держава живе в умовах повномасштабної війни, а клуб разом з усім українським народом продовжує робити все можливе задля наближення справедливого миру та перемоги України. «Динамо» підтримує українських військових, допомагає Збройним Силам України та залишається символом єдності, сили духу й незламності. Попри всі виклики воєнного часу клуб продовжує розвиватися та рухатися вперед. Особлива увага приділяється вихованню молодого покоління футболістів – у ДЮФШ «Динамо» ім. Валерія Лобановського щодня триває робота над майбутнім українського футболу. Вихованці академії гідно представляють Україну в юнацьких збірних різних вікових категорій, а найталановитіші поповнюють ряди основної команди клубу. Головна мета «Динамо» залишається незмінною – підтримувати розвиток футболу в Україні, зберігати та примножувати славу великого клубу й нашої держави на міжнародній арені, надихати нові покоління та дарувати вболівальникам гордість за український футбол. У цей день ми з вдячністю згадуємо всіх, хто творив історію «Динамо» протягом майже століття – футболістів, тренерів, працівників клубу та мільйони відданих уболівальників. Особливу шану висловлюємо динамівцям та прихильникам клубу, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну від російської агресії. Щодня дякуємо ЗСУ за можливість жити, працювати, грати у футбол та зберігати спортивне життя в Україні. Попереду – нові перемоги, нові покоління талановитих футболістів та велике століття легендарного клубу. Адже «Динамо» (Київ) – це історія, традиції та майбутнє українського футболу. ФК Динамо Київ

Напередодні Динамо оголосило про співпрацю з Третім армійським корпусом.