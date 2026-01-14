Сергій Разумовський

Захисник ЛНЗ Олександр Каплієнко може змінити клуб у найближчий час. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

29-річний гравець веде предметні переговори з одеським Чорноморцем, і ймовірність його переходу до клубу Першої ліги оцінюється як дуже висока. Очікується, що Каплієнко залишить ЛНЗ в статусі вільного агента. У Чорноморці він розглядається як кандидат на підсилення лівого флангу оборони, де утворилася вакансія після відходу з команди Олександра Османа. Перемовини між сторонами, за інформацією джерела, вже вийшли на фінальну стадію.

Не остання роль і за тренерським аспектом. Очікується офіційне призначення Романа Григорчука головним тренером одеського клубу. І паралельно Чорноморець працює над ще одним кадровим питанням.

Зазначається, що велика ймовірність продовження орендної угоди з гравцем Динамо Владиславом Геричем ще на пів року. Формально футболіст уже пройшов медогляд у київському клубі, однак одесити зацікавлені зберегти його в складі на другу частину сезону, і це питання залишається в роботі.