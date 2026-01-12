Орендований Чорноморцем нападаник Динамо Владислав Герич повідомив, що поїде на збори в Туреччині з київським клубом.

Буду проходити збори, а там вже як вирішить головний тренер: залишати мене чи повернути назад в Чорноморець. Оренда була до кінця сезону? Так.

Період в Одесі? Звісно, можна було краще, але загалом я виріс як у футбольному, так і в ментальному плані. В основному я грав на правому або лівому фланзі.

Щодо великої кількості досвідчених гравців, так, це допомогло, тому що вони часто підказували, спрямовували мене як на полі, так і на тренуваннях. Допомагали мені освоїтися в команді.

Щодо улюбленої позиції, якщо чесно, мені без різниці, на якій позиції грати. Головне - це грати, - зізнався Герич в інтерв'ю «Динамоманії».