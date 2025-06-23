Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган після дублю в матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Аль-Айна (6:0) заявив про намір продовжувати грати на найвищому рівні. Слова 34-річного німця передає ESPN.

Здавалося, що нам потрібен був сьомий м’яч наприкінці. Ми поставили таку мету в перерві, але, на жаль, не достатньо добре почали другий тайм, були трохи повільні. Здавалося, що це коштувало нам результату в кінці.

Навіть у першому таймі були короткі відрізки, коли ми були не такими точними в наших передачах і у грі загалом. Це те, що ми маємо проаналізувати і покращити, бо на найвищому рівні не можна дозволяти собі так довго бути нестабільними.

Якщо чесно, це здавалося надто довгим періодом. Принаймні на п’ять чи десять хвилин більше, ніж дозволяють наші стандарти. Сьомий гол дав би нам вищу ймовірність, але це також не так важливо. Нам потрібно показати хорошу гру проти Ювентуса й виграти матч.

У мене залишився ще один рік контракту, і я дуже щасливий тут, думаю, всі це знають. Я налаштований на цей турнір і насолоджуюсь футболом. Я досі вірю, що можу ще кілька років грати на найвищому рівні, якщо добре піклуватися про себе. Я довів це минулого сезону, коли не пропустив жодного матчу. Я доступний, я в хорошій формі й хочу грати на найвищому рівні ще довго.