Манчестер Сіті готується до життя після Пепа Гвардіоли, контракт якого завершується влітку 2027 року. Як повідомляє Football Transfers, пріоритетним кандидатом на заміну іспанському фахівцю є Сеск Фабрегас — нинішній головний тренер і співвласник італійського клубу Комо.

Фабрегас очолив Комо у 2024 році та вже в дебютному сезоні вивів команду до Серії А. Ба більше — колектив упевнено закріпився в еліті, фінішувавши 10-м у сезоні 2024/25. Його ігрова філософія, акцент на розвиток гравців і здатність адаптувати тактику викликали інтерес з боку низки топ-клубів — зокрема Інтера, Вольфсбурга, Барселони та Баєра Леверкузен.

Сам Фабрегас не приховує: чимало у тренерському підході він перейняв від Пепа Гвардіоли, під керівництвом якого грав за Барселону в сезоні 2011/12.

«Пеп завжди вивчав суперника, знав, що вони можуть робити, і викладав рішення», — згадує Фабрегас. — «Це був ключ до домінування. Саме цей аналіз і підхід я намагаюсь передати своїм гравцям».

Попри чутки про інтерес інших клубів, Сеск залишається відданим Комо. Він неодноразово підкреслював, що бачить свою місію у довгостроковому розвитку клубу. Його контракт чинний до літа 2028 року, тож потенційний перехід до Манчестер Сіті потребуватиме грошей.