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36-річний капітан «Металіста» увійшов до тренерського штабу команди

Хавбек, що раніше завершив кар'єру, працюватиме у селекційної службі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:56
36-річний капітан «Металіста» увійшов до тренерського штабу команди
Руслан Фомін / Фото - ФК Металіст

Нападник «Металіста» Руслан Фомін увійшов до тренерського штабу команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Поки що невідомо, чи завершить кар'єру гравця 36-річний форвард або буде граючим тренером. На сайті Transfermarkt він досі вважається діючим футболістом.

Раніше оголосив про те, що повісив бутси на цвях, 33-річний Антон Поступаленко. Він працюватиме у селекційної службі.

Фомін відіграв за «Металіст» 80 матчів. Поступаленко провів за харків'ян 31 зустріч.

Сергій Стаднюк
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Теги

Металіст Руслан Фомін Антон Поступаленко

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