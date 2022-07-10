36-річний капітан «Металіста» увійшов до тренерського штабу команди

Хавбек, що раніше завершив кар'єру, працюватиме у селекційної службі

Руслан Фомін / Фото - ФК Металіст

Нападник «Металіста» Руслан Фомін увійшов до тренерського штабу команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Поки що невідомо, чи завершить кар'єру гравця 36-річний форвард або буде граючим тренером. На сайті Transfermarkt він досі вважається діючим футболістом.

Раніше оголосив про те, що повісив бутси на цвях, 33-річний Антон Поступаленко. Він працюватиме у селекційної службі.

Фомін відіграв за «Металіст» 80 матчів. Поступаленко провів за харків'ян 31 зустріч.