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Хавбек « Металіста » вирішив завершити кар'єру в 33 роки

Уже екс-футболіст роздумує над посадою в структурі клубу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:53
Хавбек « Металіста » вирішив завершити кар'єру в 33 роки
Антон Поступаленко / Фото - ФК Металіст

Півзахисник «Металіста» Антон Поступаленко оголосив в ефірі Футбол NEWS про завершення професійної кар'єри у віці 33 років.

Мечтал, щоб кінець кар'єри провів в рідному клубі. Так і сталося, я задоволений. Вдячний керівництву, що довірилося мені. Хлопцям, з якими я грав. Ми розмовляли з Красніковим, щоб поступово переходив на роботу в структурі клубу.

Зараз я у підвішеному стані. Як буде, так буде. Я почекаю, якщо нічого не трапиться. Розумію, яка ситуація. Не до мене зараз. Подивимося, якою буде ця історія з Металістом і « Дніпром-1 ».

Раніше повідомлялося, що, крім п'яти гравців «Металіста», до «Дніпра-1» можуть перейти ще троє.

Сергій Стаднюк
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Металіст Антон Поступаленко

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