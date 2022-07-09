Хавбек « Металіста » вирішив завершити кар'єру в 33 роки

Антон Поступаленко / Фото - ФК Металіст

Півзахисник «Металіста» Антон Поступаленко оголосив в ефірі Футбол NEWS про завершення професійної кар'єри у віці 33 років.

Зараз я у підвішеному стані. Як буде, так буде. Я почекаю, якщо нічого не трапиться. Розумію, яка ситуація. Не до мене зараз. Подивимося, якою буде ця історія з Металістом і « Дніпром-1 ».