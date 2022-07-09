Захисник «Дніпра-1» – про гравців «Металіста»: «Допоможуть нам у майбутньому»
Хавбек « Металіста » вирішив завершити кар'єру в 33 роки
Уже екс-футболіст роздумує над посадою в структурі клубу
Антон Поступаленко / Фото - ФК Металіст
Півзахисник «Металіста» Антон Поступаленко оголосив в ефірі Футбол NEWS про завершення професійної кар'єри у віці 33 років.
Мечтал, щоб кінець кар'єри провів в рідному клубі. Так і сталося, я задоволений. Вдячний керівництву, що довірилося мені. Хлопцям, з якими я грав. Ми розмовляли з Красніковим, щоб поступово переходив на роботу в структурі клубу.
Зараз я у підвішеному стані. Як буде, так буде. Я почекаю, якщо нічого не трапиться. Розумію, яка ситуація. Не до мене зараз. Подивимося, якою буде ця історія з Металістом і « Дніпром-1 ».
Раніше повідомлялося, що, крім п'яти гравців «Металіста», до «Дніпра-1» можуть перейти ще троє.
Коментарі 0