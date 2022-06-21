Федецький: «Якби білоруси або москалі пішли на Волинь, їх різали б як свиней»
4 клуби ПФЛ ризикують не зіграти в новому сезоні. Ще стільки ж – не визначилися
Друга і Перша ліги України можуть відчутно «збідніти»
12:18
Фото - ФК Лівий берег
Одразу чотири клуби ПФЛ ризикують не зіграти в наступному сезоні. Це «Волинь», «Лівий берег», «Карпати» Галич і «Любомир».
Крім того, стільки ж клубів поки остаточно не визначилися зі своєю долею. Серед них «Буковина», «Чайка», «Суми» і «Нікополь».
Планується, що в Другій і Першій лігах повинні стартувати по 16 команд. Про це повідомляв президент ПФЛ Олександр Каденко.
Нагадаємо, у «Волині» заявили, що рішення про участь візьмуть на цьому тижні.
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