4 клуби ПФЛ ризикують не зіграти в новому сезоні. Ще стільки ж – не визначилися

Друга і Перша ліги України можуть відчутно «збідніти»

Фото - ФК Лівий берег

Одразу чотири клуби ПФЛ ризикують не зіграти в наступному сезоні. Це «Волинь», «Лівий берег», «Карпати» Галич і «Любомир».

Крім того, стільки ж клубів поки остаточно не визначилися зі своєю долею. Серед них «Буковина», «Чайка», «Суми» і «Нікополь».

Планується, що в Другій і Першій лігах повинні стартувати по 16 команд. Про це повідомляв президент ПФЛ Олександр Каденко.

Нагадаємо, у «Волині» заявили, що рішення про участь візьмуть на цьому тижні.