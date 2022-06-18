Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Півфінал. Туреччина - Хорватія. Пряма трансляція
22:00
Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Наступного тижня відомий український клуб вирішить, чи грати в новому сезоні

Поки керівництво зважує всі «за» і «проти»
Футбол Перша ліга
20:38
Наступного тижня відомий український клуб вирішить, чи грати в новому сезоні
Фото - Рух Львів

Головний тренер «Волині» Альберт Шахов розповів про ситуацію в клубі напередодні нового сезону.

Дивіться, десь на наступному тижні ми вирішимо, чи взагалі гратимемо в цьому сезоні. Зараз немає конкретики й нам конкретно не сказали, чи будемо ми брати участь чи ні.

‎Зараз ми підтримуємо форму, близько трьох разів на тиждень бігаємо з хлопцями. Раз на тиждень ми намагаємося робити якісь спаринги.‎

‎Деякі хлопці розірвали контракти – Кобзар, Рябов, Климець. Контракти Войтиховського і Ляшенка закінчилися. Загалом багато в кого вони закінчилися.

‎Зараз нікого нового не брали. На тренуваннях близько 15 осіб, і молодь, і старші, і ті, хто колись був у команді.‎

Є такий варіант, що залишать тільки спортивну школу. Генеральний директор і головний інвестор приїдуть наступного тижня, тому я думаю, що вони обговорять можливі варіанти.‎

Пропозицій у мене поки що немає. Єдине, що якщо буде дитяча школа, це означає, що ми будемо розвивати дитячий футбол. Думаю, буде так.

Раніше стало відомо, що гравець клубу Першої ліги воює в складі «Азова».

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Волинь

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Ліга чемпіонов UEFA
20:59
Наступного тижня відомий український клуб вирішить, чи грати в новому сезоні
Наступного тижня відомий український клуб вирішить, чи грати в новому сезоні
Перша ліга
20:38
Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
20:13
П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією
П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією
Збірна України
19:46
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Українська Прем'єр-ліга
19:24
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
Українські легіонери
19:11
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
18:01
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Українські легіонери
17:03
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Українська Прем'єр-ліга
16:43
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини