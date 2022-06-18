Наступного тижня відомий український клуб вирішить, чи грати в новому сезоні

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Головний тренер «Волині» Альберт Шахов розповів про ситуацію в клубі напередодні нового сезону.

Дивіться, десь на наступному тижні ми вирішимо, чи взагалі гратимемо в цьому сезоні. Зараз немає конкретики й нам конкретно не сказали, чи будемо ми брати участь чи ні.

‎Зараз ми підтримуємо форму, близько трьох разів на тиждень бігаємо з хлопцями. Раз на тиждень ми намагаємося робити якісь спаринги.‎

‎Деякі хлопці розірвали контракти – Кобзар, Рябов, Климець. Контракти Войтиховського і Ляшенка закінчилися. Загалом багато в кого вони закінчилися.

‎Зараз нікого нового не брали. На тренуваннях близько 15 осіб, і молодь, і старші, і ті, хто колись був у команді.‎

Є такий варіант, що залишать тільки спортивну школу. Генеральний директор і головний інвестор приїдуть наступного тижня, тому я думаю, що вони обговорять можливі варіанти.‎

Пропозицій у мене поки що немає. Єдине, що якщо буде дитяча школа, це означає, що ми будемо розвивати дитячий футбол. Думаю, буде так.