41-річний президент Кудрівкий Роман Солодаренко заявив про бажання дебютувати в українській Прем’єр-лізі у якості футболіста.

Навчався я добре, закінчив школу з золотою медаллю. Весь час марив футболом. Тому, мабуть, усе, що зараз відбувається – це мрії якраз мого дитинства.

Планую ще повернутися на футбольні поля – саме в складі професійної Кудрівки. Грав на позиції захисника, останнім часом грав на позиції нападника. До речі, в 2021 році став найкращим нападником і бомбардиром Кудрівки в Кубку Чернігівської області.

Ми 20 років йшли до професійного статусу. Ще в далекому 2006 році почали зі звичайної сільської команди на чемпіонат району, а далі поступово з кожним роком рухалися до професійного рівня.