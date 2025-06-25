41-річний президент клубу рветься на поле в УПЛ
Керівник хоче дебютувати у Прем'єр-лізі у якості гравця
близько 2 годин тому
41-річний президент Кудрівкий Роман Солодаренко заявив про бажання дебютувати в українській Прем’єр-лізі у якості футболіста.
Навчався я добре, закінчив школу з золотою медаллю. Весь час марив футболом. Тому, мабуть, усе, що зараз відбувається – це мрії якраз мого дитинства.
Планую ще повернутися на футбольні поля – саме в складі професійної Кудрівки. Грав на позиції захисника, останнім часом грав на позиції нападника. До речі, в 2021 році став найкращим нападником і бомбардиром Кудрівки в Кубку Чернігівської області.
Ми 20 років йшли до професійного статусу. Ще в далекому 2006 році почали зі звичайної сільської команди на чемпіонат району, а далі поступово з кожним роком рухалися до професійного рівня.
Раніше головний тренер Кудрівки Василь Баранов повідомив, що команді необхідні 5-6 новачків.