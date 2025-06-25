Головний тренер Василь Баранов розповів про кадрову ситуацію в команді після сенсаційного виходу до української Прем’єр-ліги. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Після відпустки завжди хочеться попрацювати з бажанням і хорошим настроєм незалежно від рівня змагань, у яких бере участь команда. Звісно, УПЛ – це вже інший рівень, але, якщо ти любиш футбол, то всі думки тільки про бажання грати й тренуватись Мене ніскільки не лякає Прем'єр-ліга. Зрозуміло, що це щось нове для нашого клубу, це треба спробувати, але ніякого страху немає

Постараємось підсилити всі ланки. Для вливання нової крові треба 5 – 6 новачків. Але це не просто так, це має бути підсилення і створення конкуренції. Щоб потрапити до Кудрівки, вони мають бути сильнішими ніж наявні гравці

Ми тільки вийшли і всі розуміють, що нам треба закріпитись. Завдання мінімум – залишитись в УПЛ. Кожен матч ми будемо битися за перемогу, амбіції є. У нас 40-50% гравців із досвідом гри в Прем’єр-лізі.