Павло Василенко

Японська легенда знову доводить, що вік – лише цифра. 58-річний Кадзуйосі Міура, колишній гравець національної збірної Японії, продовжує професійну кар’єру та підписав контракт з клубом Фукусіма Юнайтед, який виступає в третьому дивізіоні країни.

Довгі роки Міура був пов’язаний з Йокогамою, кольори якої захищає з 2005 року. Втім, останні п’ять сезонів досвідченого нападника регулярно віддавали в оренду до команд нижчих ліг. Перехід до Фукусіми став для «Короля Кадзу» особливим – уперше за п’ять років він зіграє у відносно високому дивізіоні японського футболу.

Професійна кар’єра Міури розпочалася ще у 1986 році в легендарному бразильському Сантосі. Згодом він встиг пограти в клубах Японії, Італії, Хорватії та Австралії. У 1990-х роках нападник став справжньою іконою азійського футболу та одним із символів становлення Джей-ліги, заснованої у 1993 році.

За національну збірну Японії Міура дебютував у 1990 році та провів 89 матчів, у яких забив 55 м’ячів.

«Моя пристрасть до футболу не змінилася, незважаючи на вік. Я вдячний за цю можливість», – зізнався футболіст, якому в лютому виповниться 59 років.

Минулого сезону «Король Кадзу» зіграв сім матчів за Атлетіко Судзука з четвертого дивізіону, а у 2024 році повернувся на батьківщину після виступів за португальський Олівейренсе.