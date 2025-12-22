Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич поділився думками щодо трансферної політики клубу.

Я півтора року намагався нічого не говорити на їхню адресу, але зараз мені вже наболіло. Минулого року клуб підписав близько півтора десятка гравців практично з усього світу. І відразу скажу, що 80% з них – гімно.

Цих іноземців намагалися всунути в команду, коли я був головним тренером. Звісно, побачивши їхню кваліфікацію, я відмовився. Тому Гліб Корнієнко, який був і, можливо, є на посаді шеф-скаута «Карпат», дав зрозуміти, що в такому випадку нікого не куплять, поки я перебуваю біля керма команди. Тобто, зробили все для того, щоб я пішов.

Потім це «сміття», вибачте за вираз, хотіли засунути в «Полісся», коли командою керував Імад Ашур. Але добре, що завчасно цим махінаціям завадив президент житомирського клубу Геннадій Буткевич. Тому знову повернулися до «Карпат». Як я вже сказав, в цьому замішаний Корнієнко, Гліб Платов, а ідейним натхненником всіх цих схем був генеральний директор клубу Андрій Русол. Єдиний футболіст, кого можна назвати більш-менш кваліфікованим у всій цій компанії, це Бруніньйо.

Хоча можна було зробити справжню команду з вихованців львівського футболу, які зовсім недавно виступали й за «Рух», але зараз багато хто з цих грає за ЛНЗ і займають там провідні ролі. Керівництву навісили локшину на вуха, привезли незрозуміло кого з Бразилії, Аргентини, Португалії... Гаразд, якби це були кваліфіковані гравці. А так, це дорога в нікуди. Тому я б по-доброму порадив президенту розібратися у всіх цих махінаціях. Це чистий розводняк», – сказав Маркевич у коментарі Meta.ua.