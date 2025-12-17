Павло Василенко

Директор з розвитку ФК Карпати Андрій Тлумак в інтерв’ю сайту «Український футбол» відреагував на чутки про можливу зміну головного тренера у львівському клубі в зимову перерву.

Раніше інсайдери повідомили про вирішену долю тренерського штабу Владислава Лупашка, на місце якого у Львові бачать іноземного фахівця, а саме – іспанця Франа Фернандеса.

«Все, що зараз ходить в пресі, є інформацією зі сторони. На сьогодні футбольний клуб Карпати не повідомляв офіційно про це. Новий тренер буде? Не підтверджую і не спростовую. Вся інформація буде опублікована на офіційних ресурсах футбольного клубу Карпати. В клубі ми свідомо не коментуємо різного роду чутки. Це політика клубу, яка йде від президента. Можу тільки сказати, що на кінець року генеральний директор Андрій Анатолійович Русол проведе пресконференцію за підсумками року, що минає».

Карпати за підсумками першої половини сезону 2025/26 з 19 пунктами йдуть дев'ятими.

Зелено-білі свій перший матч 2026 року проведуть проти Шахтаря (базова дата – 21 лютого).

Лупашко очолив Карпати 19 липня 2024 року, змінивши на цій посаді Мирона Маркевича.