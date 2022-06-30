Аби забив «Динамо». «Фенербахче» готовий заплатити за оренду Довбика

Турецький клуб не полишає спроб підписати форварда «Дніпра-1»

Артем Довбик / Фото: ФК Динамо Київ

Турецький «Фенербахче» зробив пропозицію «Дніпру-1» по нападнику Артему Довбику. Про це повідомляє Ajansspor.

За інформацією джерела, клуб готовий орендувати форварда за мільйон євро. Також «канарки» нібито узгодили з українцем зарплатню в розмірі 1,5 мільйона євро за рік.

Нагадаємо, саме «Фенербахче» зустрінеться з «Динамо» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться 20 липня.

При цьому, українські джерела заперечують переговори Довбика з «Фенербахче».