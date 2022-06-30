«Фенербахче» спробує вирішити серйозну проблему воротарської лінії до матчу з «Динамо»
Аби забив «Динамо». «Фенербахче» готовий заплатити за оренду Довбика
Турецький клуб не полишає спроб підписати форварда «Дніпра-1»
12:49
Артем Довбик / Фото: ФК Динамо Київ
Турецький «Фенербахче» зробив пропозицію «Дніпру-1» по нападнику Артему Довбику. Про це повідомляє Ajansspor.
За інформацією джерела, клуб готовий орендувати форварда за мільйон євро. Також «канарки» нібито узгодили з українцем зарплатню в розмірі 1,5 мільйона євро за рік.
Нагадаємо, саме «Фенербахче» зустрінеться з «Динамо» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться 20 липня.
При цьому, українські джерела заперечують переговори Довбика з «Фенербахче».
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