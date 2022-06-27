Переговорів немає. Нова інформація з приводу інтересу «Фенербахче» до Довбика

В українського форварда все ще є інші варіанти продовження кар'єри

Артем Довбик / Фото - УПЛ

Раніше з'явилася інформація про те, що нападником «Дніпра-1» Артемом Довбиком цікавиться «Фенербахче». клуб нібито має намір підписати українця до протистояння з «Динамо» в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Однак форвард на даний момент не веде переговори з турецьким грандом. Інтерес до нього проявляє «Торіно».

Туринський клуб готовий заплатити 12 – 15 мільйонів євро. Також повідомлялося про інтерес з боку «Ноттінгем Форест» і «Болоньї».

Нагадаємо, італійський клуб може повернутися до кандидатури Довбика в разі продажу свого форварда.