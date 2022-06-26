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Агент Роналду запропонував гравця клубу, який гратиме в Лізі Європи

Вкрай несподіваний варіант
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
12:40
Агент Роналду запропонував гравця клубу, який гратиме в Лізі Європи

Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може змінити команду в міжсезоння.

Незважаючи на повідомлення про те, що португалець є недоторканим в англійському клубі, RMC Sport з посиланням на La Gazzetta dello Sport повідомляє, що агент гравця Жорже Мендеш запропонував послуги Роналду «Ромі».

Керівництво римлян зацікавлене в такому трансфері, однак відразу ж варто відзначити, що наступного сезону команда Жозе Моуріньо гратиме не в Лізі чемпіонів, а, як і «МЮ», в Лізі Європи.

Контракт Роналду з манкуніанцями підписаний до 2023 року.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Кріштіану Роналду Рома (Рим) Манчестер Юнайтед

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