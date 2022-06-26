Агент Роналду запропонував гравця клубу, який гратиме в Лізі Європи

Вкрай несподіваний варіант

Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може змінити команду в міжсезоння.

Незважаючи на повідомлення про те, що португалець є недоторканим в англійському клубі, RMC Sport з посиланням на La Gazzetta dello Sport повідомляє, що агент гравця Жорже Мендеш запропонував послуги Роналду «Ромі».

Керівництво римлян зацікавлене в такому трансфері, однак відразу ж варто відзначити, що наступного сезону команда Жозе Моуріньо гратиме не в Лізі чемпіонів, а, як і «МЮ», в Лізі Європи.

Контракт Роналду з манкуніанцями підписаний до 2023 року.