«Манчестер Юнайтед» вважає Роналду недоторканним

Керівництво англійського клубу хоче, щоб португалець залишився

«Манчестер Юнайтед» не збирається продавати нападника Кріштіану Роналду.

Англійська клуб вважає форварда недоторканним. Переговорів про трансфер португальця не ведеться. Керівництво «Манчестер Юнайтед» хоче, щоб Кріштіану залишився, і очікує, що він буде частиною команди.

Раніше з'являлася інформація про те, що Роналду може перейти в «Челсі»Або в «Баварію».