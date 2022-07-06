Екс-гравець «Шахтаря»: «Коли - то в тирі стріляв з різних видів зброї. Думав, більше ніколи не візьму його в руки, але прийшла війна»
Агент захисника «Шахтаря» прибув до Італії для переговорів з «Фіорентиною»
«Гірники» досі не можуть продати Додо
Агент захисника «Шахтаря» додо прибув до Італії для того, щоб провести чергові переговори з «Фіорентиною», повідомляє Firenzeviola.it.
За інформацією джерела, «Шахтар» і «Фіорентина» до сих пір не можуть домовитися з трансферу бразильця: «Фіорентина» готова заплатити 14 мільйонів євро, а «Шахтар» хоче 16 мільйонів. Переговорний процес між клубами триває.
Раніше повідомлялося, що Додо вже погодив умови особистого контракту з «Фіорентиною» і очікує результатів переговорів між клубами.
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