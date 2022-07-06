Агент захисника «Шахтаря» прибув до Італії для переговорів з «Фіорентиною»

«Гірники» досі не можуть продати Додо

Агент захисника «Шахтаря» додо прибув до Італії для того, щоб провести чергові переговори з «Фіорентиною», повідомляє Firenzeviola.it.

За інформацією джерела, «Шахтар» і «Фіорентина» до сих пір не можуть домовитися з трансферу бразильця: «Фіорентина» готова заплатити 14 мільйонів євро, а «Шахтар» хоче 16 мільйонів. Переговорний процес між клубами триває.

Раніше повідомлялося, що Додо вже погодив умови особистого контракту з «Фіорентиною» і очікує результатів переговорів між клубами.