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Агент захисника «Шахтаря» прибув до Італії для переговорів з «Фіорентиною»

«Гірники» досі не можуть продати Додо
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:43
Агент захисника «Шахтаря» прибув до Італії для переговорів з «Фіорентиною»

Агент захисника «Шахтаря» додо прибув до Італії для того, щоб провести чергові переговори з «Фіорентиною», повідомляє Firenzeviola.it.

За інформацією джерела, «Шахтар» і «Фіорентина» до сих пір не можуть домовитися з трансферу бразильця: «Фіорентина» готова заплатити 14 мільйонів євро, а «Шахтар» хоче 16 мільйонів. Переговорний процес між клубами триває.

Раніше повідомлялося, що Додо вже погодив умови особистого контракту з «Фіорентиною» і очікує результатів переговорів між клубами.

Петро Приходько
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Теги

Додо Шахтар Донецьк Фіорентина

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