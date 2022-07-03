Захисник «Шахтаря» погодив контракт з «Фіорентиною»

Трансфер Додо очікується найближчим часом

Захисник «Шахтаря» додо погодив контракт з «Фіорентиною», повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму Twitter.

За його інформацією, захисник підпише з «фіалками» угоду до 2027 - го року.

«Фіорентина» хоче заплатити за Додо 15 мільйонів євро, в той час як «гірники» наполягають на 18 мільйонах. Переговори між клубами тривають.

Раніше повідомлялося, що Додо вже шукає собі житло в Італії.