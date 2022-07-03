Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
TOTAL COMBAT
11:35
Стронгмен. Ліга Чемпіонів

Захисник «Шахтаря» погодив контракт з «Фіорентиною»

Трансфер Додо очікується найближчим часом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:59
Захисник «Шахтаря» погодив контракт з «Фіорентиною»

Захисник «Шахтаря» додо погодив контракт з «Фіорентиною», повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму Twitter.

За його інформацією, захисник підпише з «фіалками» угоду до 2027 - го року.

«Фіорентина» хоче заплатити за Додо 15 мільйонів євро, в той час як «гірники» наполягають на 18 мільйонах. Переговори між клубами тривають.

Раніше повідомлялося, що Додо вже шукає собі житло в Італії.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Шахтар Донецьк Додо

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Бразильський клуб продовжив оренду захисника «Шахтаря»
Бразильський клуб продовжив оренду захисника «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 липня 21:19
Після відходу Супряги в «Сампдорії» може з'явитися інший гравець УПЛ
Після відходу Супряги в «Сампдорії» може з'явитися інший гравець УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 липня 18:53
Захисник «Шахтаря» – за крок від підписання контракту з «Фіорентиною»
Захисник «Шахтаря» – за крок від підписання контракту з «Фіорентиною»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 липня 12:55
«Ліон» не домовився з «Шахтарем» про викуп Тете. Але для «гірників» це програшний варіант
«Ліон» не домовився з «Шахтарем» про викуп Тете. Але для «гірників» це програшний варіант
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 липня 11:02
Офіційно. Ще один бразилець залишив «Шахтар»
Офіційно. Ще один бразилець залишив «Шахтар»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 липня 09:55
Фонсека: «Сподіваюся, що ситуація в Україні вирішиться якомога швидше»
Фонсека: «Сподіваюся, що ситуація в Україні вирішиться якомога швидше»
Футбол Футбол в Європі
01 липня 07:49

Новини: Футбол

Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»
Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»
У світі
11:54
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Футбол в Європі
10:23
Одна з найвідоміших пар в світовому футболі буде судитися за дітей
Одна з найвідоміших пар в світовому футболі буде судитися за дітей
У світі
09:45
Павелко розповів, як йде підготовка до сезону УПЛ в умовах воєнного стану
Павелко розповів, як йде підготовка до сезону УПЛ в умовах воєнного стану
Українська Прем'єр-ліга
09:14
Захисник «Шахтаря» погодив контракт з «Фіорентиною»
Захисник «Шахтаря» погодив контракт з «Фіорентиною»
Українська Прем'єр-ліга
08:59
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»
Українська Прем'єр-ліга
08:45
Сейв Луніна визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні
Сейв Луніна визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні
Українські легіонери
08:38
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
Українська Прем'єр-ліга
08:30
«Львів» залишився без капітана команди
«Львів» залишився без капітана команди
Українська Прем'єр-ліга
00:48
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
1
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Всі новини