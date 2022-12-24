Агуеро: «Через кілька років у Аргентини з'явиться новий Мессі»

Екс-форвард команди вважає, що у «альбіселесте» хороше майбутнє

Колишній форвард збірної Аргентини Серхіо Агуеро вважає, що у команди в найближчому майбутньому з'явиться «новий Ліонель Мессі». Його цитує Stake

Такі гравці, як Лео, з'являються час від часу. Сподіваюся, через кілька років з'явиться інший з такими характеристиками. Як з'явився Лео після Марадони.

Тим часом у нас багато молодих гравців, які мають переможний менталітет, характер і здатність продовжувати змагатися на найвищому рівні.

Подивіться, що відбувалося на ЧС-2022. Енцо Фернандес, Хуліан Альварес, Лісандро Мартінес і Мак Аллістер на початку турніру не були гравцями стартового складу, але в підсумку стали такими і показали відмінну продуктивність.

У Аргентини є сьогодення і є майбутнє

Раніше Агуеро прокоментував гру збірних Іспанії та Німеччини на ЧС-2022.