Ахметов: «Після 0: 5 з« Реалом »пропонував Срну передати компліменти Де Дзербі»

Президент «Шахтаря» розповів, що компенсувало невтішний результат

Ахметов і Де Дзербі / Фото - ФК Шахтар

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов в ефірі програми «Великий футбол» згадав, як відреагував на розгром від «Реала» в матчі групового етапу Ліги чемпіонів (0: 5).

Коли ми програли 0: 5, я подзвонив Даріо і сказав: «Даріо, передай, будь ласка, компліменти Роберто від мене. Тому що він грає в сміливий футбол, він не боїться. А сміливий завжди переможе ».

Тому я можу поставити тільки найвищу оцінку Де Дзербі. Він у мене може знайти тільки підтримку.

Ахметов також розповів, що могло б допомогти «Динамо» і «Шахтарю» краще виступити в єврокубках.