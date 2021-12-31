Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
23:00
live
Інформаційний марафон
00:55
Стронгмен. Чемпіонат України. 110кг

Ахметов: «Після 0: 5 з« Реалом »пропонував Срну передати компліменти Де Дзербі»

Президент «Шахтаря» розповів, що компенсувало невтішний результат
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
31 грудня 2021р. 11:29
Ахметов: «Після 0: 5 з« Реалом »пропонував Срну передати компліменти Де Дзербі»
Ахметов і Де Дзербі / Фото - ФК Шахтар

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов в ефірі програми «Великий футбол» згадав, як відреагував на розгром від «Реала» в матчі групового етапу Ліги чемпіонів (0: 5).

Коли ми програли 0: 5, я подзвонив Даріо і сказав: «Даріо, передай, будь ласка, компліменти Роберто від мене. Тому що він грає в сміливий футбол, він не боїться. А сміливий завжди переможе ».

Тому я можу поставити тільки найвищу оцінку Де Дзербі. Він у мене може знайти тільки підтримку.

Ахметов також розповів, що могло б допомогти «Динамо» і «Шахтарю» краще виступити в єврокубках.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 2)

Теги

Рінат Ахметов Роберто Де Дзербі Реал Мадрид (футбол) Шахтар Донецьк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Реал» додав трьох футболістів в список легенд клубу
«Реал» додав трьох футболістів в список легенд клубу
Футбол Прімера
17 червня 08:32
Клуб з Серії Б хоче запросити Де Дзербі
Клуб з Серії Б хоче запросити Де Дзербі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16 червня 16:15
Перес: «У «Реала» грає найкраща дев'ятка світу. Навіщо нам Холанд, щоб сидів на лавці запасних?»
Перес: «У «Реала» грає найкраща дев'ятка світу. Навіщо нам Холанд, щоб сидів на лавці запасних?»
Футбол Прімера
16 червня 13:54
Перес: «Мбаппе не зрадив мене. Але він говорив, що мріяв грати за «Реал»
Перес: «Мбаппе не зрадив мене. Але він говорив, що мріяв грати за «Реал»
Футбол Прімера
16 червня 08:03
Лунін прийняв рішення залишитися в «Реалі»
Лунін прийняв рішення залишитися в «Реалі»
Футбол Українські легіонери
14 червня 17:59
Марсело попрощався з «Реалом»
Марсело попрощався з «Реалом»
Футбол Прімера
13 червня 17:36

Новини: Футбол

Відомо про дату трансферу Мане в «Баварію» та всі умови угоди
Відомо про дату трансферу Мане в «Баварію» та всі умови угоди
Бундесліга
18 червня 22:28
Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Ліга чемпіонов UEFA
18 червня 20:59
Наступного тижня відомий український клуб вирішить, чи грати в новому сезоні
Наступного тижня відомий український клуб вирішить, чи грати в новому сезоні
Перша ліга
18 червня 20:38
Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
18 червня 20:13
П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією
П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією
Збірна України
18 червня 19:46
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Українська Прем'єр-ліга
18 червня 19:24
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
Українські легіонери
18 червня 19:11
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
18 червня 18:01
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Українські легіонери
18 червня 17:03
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини