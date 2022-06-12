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«Аль-Айн» Реброва хоче підписати вінгера «Шахтаря»

Контракт з Педріньйо хочуть підписати на три роки
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:39
«Аль-Айн» Реброва хоче підписати вінгера «Шахтаря»
Фото: Шахтар

«Аль-Айн» зробив «Шахтарю» пропозицію щодо трансферу вінгера Педріньйо, повідомляє goal.com.

За інформацією джерела, клуб з ОАЕ готовий заплатити ту ж суму, яку «гірники» виклали «Бенфіці». Тоді підписання бразильця обійшлося приблизно у 18 мільйонів євро.

«Аль-Айн» готує контракт для Педріньйо на три роки з зарплатою в 7 мільйонів євро за сезон. Також є варіант включення в угоду зворотного викупу гравця після двох сезонів в ОАЕ за ідентичну суму.

Нагадаємо, що 3 гравці «Шахтаря» можуть продовжити кар’єру в Серії А.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Аль-Айн Педріньо Шахтар Донецьк

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