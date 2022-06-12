Три гравці «Шахтаря» цікаві клубам Серії А. З одним з них вже є домовленість по особистому контракту

Перехід іншого навряд відбудеться

Три гравці донецького «Шахтаря» цікаві клубам італійської Серії А. І з кожним ситуація розвивається по-різному.

Вінгер Давід Нерес ще й досі входить в шорт-лист «Ювентуса». Джанлука ді Марціо повідомляє, що бразилець є запасним варіантом на випадок, якщо клубу не вдасться підписати Анхеля ді Марію, в котрого завершився контракт з ПСЖ.

Крайній захисник Додо став ще ближчим до переходу в «Фіорентину» Corriere dello Sport пише, що бразилець погодив з клубом умови особистого контракту. Зараз йдуть перемовини з «Шахтарем». Донетчани мають отримати 15 мільйонів євро за свого гравця.

А от трансфер Манора Соломона в «Торіно», за інформацією Calciomercato, зіштовхнувся з проблемами. Італійський клуб, що шукає заміну Йосіпу Брекало, отримав конкурента. «Фулгем» знову увімкнувся в боротьбу за гравця.

Нагадаємо, що український талант «Шахтаря» відмовив «Мілану» та «Ювентусу».