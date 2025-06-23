Контракт французького захисника Тео Ернандеса з Міланом закінчується влітку наступного року, і для клубу це, можливо, остання реальна можливість отримати відчутну компенсацію за його продаж Інтерес до 27-річного гравця на трансферному ринку є, проте конкретних пропозицій надходить небагато.

Одна з них зроблена клубом Аль-Хіляль із Саудівської Аравії, який готовий викласти за перехід близько 30 мільйонів євро. При цьому представники арабського клубу не мають наміру затягувати переговори. Мілан і сам гравець отримали жорсткий дедлайн: на ухвалення рішення у них залишилося менше трьох діб, після чого пропозиція втратить чинність.

За повідомленнями інсайдера Саши Тавольєрі, Тео вже дав згоду на переїзд до Аль-Хіляля. Наразі все залежить від позиції італійського клубу. Ернандес захищає кольори Мілана з 2019 року. У сезоні, що завершився, він провів 49 зустрічей, відзначився п'ятьма забитими м'ячами і шістьма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Мілан відмовився від ідеї трансферу Зінченка.