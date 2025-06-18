Павло Василенко

Мілан відмовився від планів підписати українського захисника Олександра Зінченка з Арсенала, оскільки розраховує придбати Дестіні Удоджі з Тоттенгема після відходу Тео Ернандеса в Атлетіко Мадрид. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Удоджі раніше також грав у Серії А за Удінезе та провів вражаючий період в Італії у сезоні 2021/22. Італійський клуб також вважає, що лівий захисник має значний досвід, що робить його відповідним кандидатом для головного тренера Массіміліано Алегрі.

Контракт 22-річного італійського захисника з Тоттенгемом діє до 30 червня 2030 року. Transfermarkt оцінює Удоджі у 40 мільйонів євро.