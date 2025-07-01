Сергій Стаднюк

В 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу Аль-Хіляль сенсаційно здолав Манчестер Сіті.

Здавалося, що у команди Пепа Гвардіоли не буде проблем: вона відкрила рахунок уже на 9-й хвилині завдяки точному удару Бернарду Сілви. Однак одразу після перерви суперники перевернули гру. Спочатку Маркос Леонардо зрівняв, а згодом Малком вивів уже Аль-Хіляль уперед. «Містяни» відповіли голом Ерлінга Голанда, що перевів боротьбу в додатковий час.

В екстратаймі аравійський клуб знову шокував фаворите – Кулібалі вдало підключився до атаки на 94-й хвилині. Попри гол Фодена на 104-й хвилині, англійці не змогли врятувати матч. Гравець, що допоміг підопічним Сімоне Індзагі відігратися, оформив дубль. Це був четвертий удар в площину воріт суперника і четвертий гол. Провал Едерсона і став ключовим у матчі. Бразилець на останніх секундах підключився на кутовий, але безуспішно.

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу сформувалася пара, якої чекав хіба що божевільний. Аль-Хіляль вийшов на бразильський Флуміненсе, що не менш сенсаційно вибив фіналіста Ліги чемпіонів Інтер (2:0).

Клубний чемпіонат світу, 1/8 фіналу

Манчестер Сіті – Аль-Хіляль 3:4

Голи: Бернардо Сілва, 9, Голанд, 55, Фоден, 104 – Маркос Леонардо, 46, 113, Малком, 52, Кулібалі, 94

Манчестер Сіті: Едерсон, Нунеш (Аканджі, 53), Діаш, Гвардіол (Аке, 53), Аїт-Нурі, Гюндоган (Родрі, 53; Фоден, 100), Сілва, Рейндерс (Шеркі, 91), Савіньйо, Голанд (Мармуш, 91), Доку

Аль-Хіляль: Буну, Канселу (Аль-Ямі, 88), Кулібалі, Aль-Хaрбі (Аль-Булеахі, 88), Лоді, Невеш, Аль-Давсарі (Аль-Джувайр, 106), Канно (Ладжамі, 83), Мілінкович-Савич, Малком (Кайо Сезар, 64), Маркос Леонардо (Аль-Ганнам, 116)

Попередження: Гвардіол, 28, Нунеш, 39, Аканджі, 105+1 – Маркос Леонардо, 114

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Манчестер Сіті – Аль-Хіляль.